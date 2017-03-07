美國1月貿易逆差 創5年來新高
2017-03-07 23:55
進口價格攀升，美國今年1月份貿易逆差年增9.6%，達485億美元，創5年來新高。圖為位於美國巴爾的摩港的貨櫃。（美聯社）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商務部週二公布今年1月份貿易數據，貿易逆差年增9.6%達485億美元，創5年來新高，符合經濟學家的預期；路透報導，手機和石油價格攀升，使得美國進口價格攀升，預計貿易數字將再度影響美國第1季經濟成長。
路透報導指出，美元走強仍是抑制出口成長的主要因素，去年美元對主要貿易夥伴國家貨幣升值4.4%；美國商務部數據顯示，今年1月份貿易逆差達485億美元，為2012年3月以來最大逆差。
數據顯示，美國1月份石油進口平均價格是每桶43.94美元，為2年來最貴，手機及其他家用品進口也增加了10億美元；1月從中國進口的商品總額增加5.1%至414億美元，從日本、德國進口的商品總額則分別下降13.9%、9.2%。
中國和德國特別被川普團隊點名，在與美國貿易關係中受益，1月份美國對中國、德國出口分別下降13.4%、10.7%；報導指出，政治上特別敏感的美中貿易逆差1月增加12.8%，對德國貿易逆差則下降8%。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 經典賽 Live》日本武士火力大爆發 首戰擊敗古巴
- 基隆漁民 撿回海漂垃圾456公斤
- 自由廣場》細探清大的自我矮化
- 司改分組會議通過 大法官可審查個案
- 破紀錄！ 心導管術救了478公克巴掌仙子
- 警方便衣攔車抓毒 毒蟲嗆：是在假車禍嗎
- 大港開唱最終大魔王 原來是他
- 學者肯定 提醒兼顧漁民生計
- 「誰在一壘」失誤誰的錯？傳奇二壘手說話了
- 女模命案逆轉 警方只信程男，不信梁女的原因是…
- 70週年白金婚險因病取消 桃園醫院幫圓夢
- 購併漢微科財顧涉內線交易 被告彭健豪100萬交保
- 〈戀愛翹翹板〉說話踩到男友地雷 氣他無情冷戰中
- 歐盟國家發簽證給難民？ 歐洲法院：沒義務
- 國民黨魁選舉不辯論 辦電視政見會
- 地震斜塔亮了 名間搶過路眼光
- 宜中魏駿宇如願上台大 「給天上媽媽的禮物」
- 《凶手誣陷》酸民罵爆梁思惠 慈母喊冤救愛女
- 桃園改裝車噪音檢舉 八德中華路最多
- 失聯15年無名屍「李博士」找到回家路 關鍵是它...
- 竹東藝術家駐村 展成果劃下句點
- 李宗瑞故事將躍大螢幕 本尊怨「真的很過分！」
- 外曾祖父親日 姜東元踩爆愛國地雷道歉
- 曾抗拒社群平台 黃鴻升轉念變享受
- 永采勞資調解破局 勞方將提告求償
- 清泉崗毒品案 官兵複檢陽性增至10人
- 因應氣候變遷績效 南市五連霸
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 江城馬蹄聲─泰國南邦
- 校園車辨系統 台首大測試建置
- 繁星放榜後有人想重考 「重考過來人」這麼說...
- 卡里善之樹 枯木重生開傘花
- 樹根破壞地磚 竹北衛所砍樹惹議
- 隱匿醫師身分受聘大學任教 一審判賠溢領薪水
- 冷氣團提升為強烈冷氣團 北部低溫下探11度
- 投2局6上6下 殷仔：回到正常感覺
- 愛迪生7歲就幫媽媽順利手術？ 中國小學課文惹議
- 梁女遭冤白關3天 法界指辦案落漆
- 經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美國1月貿易逆差 創5年來新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分