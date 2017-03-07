美國1月貿易逆差 創5年來新高

進口價格攀升，美國今年1月份貿易逆差年增9.6%，達485億美元，創5年來新高。圖為位於美國巴爾的摩港的貨櫃。（美聯社）

2017-03-07 23:55

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商務部週二公布今年1月份貿易數據，貿易逆差年增9.6%達485億美元，創5年來新高，符合經濟學家的預期；路透報導，手機和石油價格攀升，使得美國進口價格攀升，預計貿易數字將再度影響美國第1季經濟成長。

路透報導指出，美元走強仍是抑制出口成長的主要因素，去年美元對主要貿易夥伴國家貨幣升值4.4%；美國商務部數據顯示，今年1月份貿易逆差達485億美元，為2012年3月以來最大逆差。

數據顯示，美國1月份石油進口平均價格是每桶43.94美元，為2年來最貴，手機及其他家用品進口也增加了10億美元；1月從中國進口的商品總額增加5.1%至414億美元，從日本、德國進口的商品總額則分別下降13.9%、9.2%。

中國和德國特別被川普團隊點名，在與美國貿易關係中受益，1月份美國對中國、德國出口分別下降13.4%、10.7%；報導指出，政治上特別敏感的美中貿易逆差1月增加12.8%，對德國貿易逆差則下降8%。