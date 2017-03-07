大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月7日）開獎的第106000023期大樂透，頭獎摃龜；第106000056期今彩539，頭獎2注獲得，每注可得800萬元，分別由彰化縣員林鎮新興里博愛路162號1樓的順來富彩券行及花蓮縣新城鄉北埔村北埔路182號1樓的錢來來彩券行開出。
第106000023期大樂透中獎號碼為：「06、12、22、31、41、44；特別號：02」。頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得193萬1995元；參獎共38注獲得，每注可得5萬841元；肆獎共96注獲得，每注可得1萬3416元；伍獎共1781注獲得，每注可得1988元；陸獎共2556注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬6966注獲得，每注可得400元；普獎共3萬3179注獲得，每注可得400元。
第106000023期49樂合彩中獎號碼為「06、12、22、31、41、44」，四合2注中獎，每注可得獎金20萬；三合共66注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3081注中獎，每注可得1250元。
第106000056期今彩539中獎號碼為「03、09、11、33、34」，頭獎共2注獲得，每注可得獎金800萬元；貳獎共173注獲得，每注可得2萬元；參獎共6267注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬61注獲得，每注可獲得50元。
第106000056期39樂合彩中獎號碼為「03、09、11、33、34」，四合摃龜；三合共103注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5328注中獎，每注可得1125元。
第106000056期3星彩中獎號碼為「328」，正彩共54注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000056期4星彩中獎號碼為「5093」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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標題：大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！
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