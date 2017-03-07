大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-03-07 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月7日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：06、12、22、31、41、44，特別號：02。

49樂合彩：06、12、22、31、41、44。

今彩539：03、09、11、33、34。

39樂合彩：03、09、11、33、34。

3星彩：328。

4星彩：5093。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。