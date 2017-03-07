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有影嘸？八年級生賣保險 年薪上看400萬

2017-03-07  21:55

〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦人壽總經理陳俊伴今天表示，富邦人壽積極增員注入新血，力求業務員年輕化，值得注意的是，近年業務員晉升業務主管的新秀中，甚至有2名八年級生，年紀輕輕就當上處經理，年薪甚至上看三、四百萬。

根據富邦人壽統計，富邦人壽去年在增員上，去年淨增3011人，平均年齡30歲，今年預計再增員7000人，若進一步分析業務員年齡層，近年也有力求年輕化的趨勢。

陳俊伴說，近年來業務員晉升業務主管的新秀中，甚至有2名八年級生，年薪至少上看三、四百萬，且富邦業務員裡面，甚至不乏有才大四的學生，就已經當上業務經理，年薪也有百萬。

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  • 富邦人壽有八年級生當上處經理，年薪傲人。圖為情境照。（記者廖千瑩攝）

    富邦人壽有八年級生當上處經理，年薪傲人。圖為情境照。（記者廖千瑩攝）

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