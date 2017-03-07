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統一獅進軍演藝圈 UGJ校園甜心拍電影

統一（1216） 集團將跨入娛樂事業，由統一獅領頭選秀，共選出13位高中及大學的校園美少女，組成 UGJ（Uni Girls Junior）「校園甜心」團體，目前已有多位成員被相中拍攝電影和廣告。（統一企業提供）

2017-03-07  21:24

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216） 集團將跨入娛樂事業，由統一獅領頭選秀，共選出13位高中及大學的校園美少女，組成UGJ（Uni Girls Junior）「校園甜心」團體。

統一獅棒球隊董事長涂忠正表示，統一獅定位為娛樂公司，有別於棒球隊的球星，「UGJ校園甜心」將與專業演藝公司合作培訓，以影視演藝、公關活動的少女團隊為經營目標。

目前已有多位成員被相中拍攝台灣麥當勞、統一麥香紅休廣告，以及日本「戀愛熊貓」及中國「西遊記2」等電影，將成為統一集團娛樂產業的小尖兵、建構文化娛樂軟實力的生力軍。

涂忠正說，統一集團近年來逐步往生活產業轉型，期許未來在食衣住行育樂領域，成為消費者「生活價值」的領航者，「UGJ校園甜心」就是在這樣的目標下催生的新品牌。

「UGJ校園甜心」是從去年6月中旬開始對外展開甄選活動，收到來自全國高中大學院校1043位學生報名參賽，隨後展開「千人晉百」初選、「百人晉二十」複賽。

並在去年11月初透過直播平台進行最後的總決賽，順利選出10位優勝者，並加入3位練習生正式組成初代「UGJ校園甜心」少女團體。

目前「UGJ校園甜心」已與影視製作、新媒體平台規劃展開一系列的訓練課程，希望藉由紮實的訓練與演出，讓13位來自校園的藝能新鮮人可以落實夢想，開啟發光發熱的人生。

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