Fed升息在望 美元指數從週低點反彈
2017-03-07 20:29
〔記者盧永山／台北報導〕由於投資人廣泛預期美國聯準會（Fed）下週將會升息，週二美元從1週低點略為反彈。分析師指出，Fed今年的升息速度有多快、以及升幅有多大，將取決於就業和通膨等經濟數據而定。
週二追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣的美元指數，由前日的1週低點101.22升至101.65。
Fed將在3月14至15日舉行貨幣政策會議，Fed主席葉倫上週五表示，如果就業和通膨數據持續走升，3月升息是適當的，並暗示今年的升息幅度可能比先前計畫的3次還要多。
葉倫還說，決策人士在討論利率展望時，並未參考川普政府可能採取擴張性政策，對經濟可能產生的衝擊。
瑞穗銀行市場分析師佐佐木孝彥（Takahiko Sasaki）表示：「儘管下週升息幾乎是確定的，投資人依舊質疑Fed今年是否會升息3次。在週五美國就業數據公布前和Fed下週公布經濟預測前，投資人不會有太大的進出。」
美國總統川普上週末質疑在競選期間遭到前總統歐巴馬監聽，市場擔心川普是否有能力執行其承諾的經濟政策。部分分析師表示，除非川普公布更詳細的經濟政策，美元不可能進一步走升。
券商布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）資深貨幣策略師村田雅志（Masashi Murata）表示：「投資人認為川普不太可能立即通過減稅和基礎建設支出法案，但他們也不能賣出美元，因為3月升息的可能性很高。」
村田雅志表示，3月美元兌日圓不可能進一步升值，將在111日圓至115日圓之間擺盪。
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