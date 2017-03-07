台灣人壽接手安聯傳統型保單 遭金管會駁回

2017-03-07 20:19

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣人壽接手安聯人壽的高預定利率傳統型保單，遭到金管會駁回！金管會今天晚間表示，由於台灣人壽近期已經積極併購擴張業務，若短期內，再進一步接手安聯人壽保單，對未來經營恐有疑慮，經整體考量後，決定予以駁回本案。

去年五月，安聯集團在台灣子公司安聯人壽正式宣布，以象徵性1元，讓與八萬餘張的傳統型主契約保單給中信金控旗下子公司-台灣人壽；至於安聯人壽方面，其未來在國內保險市場，將以投資型與保障型商品為主。

據指出，安聯人壽這批八萬張保單轉讓，主要因為銷售日期是在2003年4月之前，該平均預定利率高達4%；由於現在利率太低，外商壽險公司決定調整在台策略；而原本打算要接手的台灣人壽認為，其過去長期投資報酬率可達4%，要承接這批保單並非難事。

不過，該保單轉讓案卻遭到金管會否決！金管會保險局副局長張玉煇說明，台灣人壽近年已連續併購多家保險公司，對於台壽人壽短期內再接收安聯人壽傳統型保單「有所疑慮」，而未同意此申請案。

針對外傳台灣人壽董事長可能異動，張玉煇說，目前金管會尚未收到相關變更申請書，若董事長沒有實質保險公司任職經驗，就會整體通盤考量。