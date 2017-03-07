| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
購併漢微科案涉內線交易 被告史金生300萬交保 經典賽》松田、筒香接力開轟 日本隊首戰告捷
 首頁 > 財經

台灣人壽接手安聯傳統型保單 遭金管會駁回

2017-03-07  20:19

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣人壽接手安聯人壽的高預定利率傳統型保單，遭到金管會駁回！金管會今天晚間表示，由於台灣人壽近期已經積極併購擴張業務，若短期內，再進一步接手安聯人壽保單，對未來經營恐有疑慮，經整體考量後，決定予以駁回本案。

去年五月，安聯集團在台灣子公司安聯人壽正式宣布，以象徵性1元，讓與八萬餘張的傳統型主契約保單給中信金控旗下子公司-台灣人壽；至於安聯人壽方面，其未來在國內保險市場，將以投資型與保障型商品為主。

據指出，安聯人壽這批八萬張保單轉讓，主要因為銷售日期是在2003年4月之前，該平均預定利率高達4%；由於現在利率太低，外商壽險公司決定調整在台策略；而原本打算要接手的台灣人壽認為，其過去長期投資報酬率可達4%，要承接這批保單並非難事。

不過，該保單轉讓案卻遭到金管會否決！金管會保險局副局長張玉煇說明，台灣人壽近年已連續併購多家保險公司，對於台壽人壽短期內再接收安聯人壽傳統型保單「有所疑慮」，而未同意此申請案。

針對外傳台灣人壽董事長可能異動，張玉煇說，目前金管會尚未收到相關變更申請書，若董事長沒有實質保險公司任職經驗，就會整體通盤考量。

廣告
  • 台灣人壽以一元為象徵性代價，接手安聯人壽8萬張傳統型保單，遭到金管會駁回。圖為金管會保險局副局長張玉煇（記者王孟倫攝）

    台灣人壽以一元為象徵性代價，接手安聯人壽8萬張傳統型保單，遭到金管會駁回。圖為金管會保險局副局長張玉煇（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣人壽 安聯人壽 金管會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：台灣人壽接手安聯傳統型保單 遭金管會駁回


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.