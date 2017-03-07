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華邦電打入西門子供應鏈

2017-03-07  20:22

〔記者洪友芳／新竹報導〕利基型記憶體廠華邦電（2344）耕耘車用與工業領域進入收割期，今宣佈與德國工業自動化解決方案廠商西門子簽署客戶品質合約，成為西門子的記憶體供應商。

西門子半導體品質管理代表Mr. Wolfgang Kuhner表示，西門子需要能符合其嚴格品質要求的記憶體供應商，華邦電完整的產品線包括利基型DRAM、NOR Flash以及NAND Flash，都能夠符合各類工業應用高可靠度需求。

華邦電總經理詹東義表示，華邦電深耕技術與產品品質，持續努力打進國際一線大廠，這次能與西門子合作，是華邦電進入工業和車用應用領域後很重要的里程碑。

西門子是全球性科技廠商，為世界最大的高效能源和資源節約技術供應商之一，在離岸風機建造領域排名第一，在複循環發電渦輪機和輸電解決方案領域、基礎建設解決方案、工業自動化和軟體解決方案也是技術領先者，在電腦斷層掃瞄儀核磁共振等醫療影像設備、實驗室診斷臨床IT技術領域具領導地位。

華邦電今也公佈自結2月份營收，受淡季、工作天數減少等因應影響，華邦電2月份合併營收為33.51億元，月減2.07%、年增4.58%。1、2月合併營收為67.73億元，較去年同期增加1.67%。

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  • 華邦電子與西門子簽署客戶品質合約。左為西門子半導體品質管理代表Mr.Wolfgang Kühner、右為華邦電銷售中心副總經理蘇源茂。（華邦電提供）

    華邦電子與西門子簽署客戶品質合約。左為西門子半導體品質管理代表Mr.Wolfgang Kühner、右為華邦電銷售中心副總經理蘇源茂。（華邦電提供）

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