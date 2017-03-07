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漢微科併購案爆內線交易 瑞士信貸總座夫移送北檢 經典賽 Live》松田宣浩轟3分砲 日本大幅領先古巴 經典賽》南韓慘遭荷蘭完封 2連敗瀕臨淘汰
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漢微科併購案爆內線交易 ASML：無法評論

ASML購併漢微科爆內線交易，瑞士信貸總經理邱慧平的丈夫許耀仁移送北檢。（記者廖振輝攝）

2017-03-07  20:05

〔記者洪友芳／新竹報導〕併購漢微科的荷商ASML表示，關於台灣媒體報導ASML併漢微科的財務顧問涉內線交易一事，ASML目前僅從媒體報導上得知，對於外部財顧公司人員涉嫌內線交易案，公司不了解也無法評論，如果公司有接到相關主管單位的告知，並要求協助調查，公司將全力配合。

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