中國歐盟商會：中國製造業計畫恐惡化產能過剩問題
中國推出《中國製造2025》計畫，歐盟中國商會批評，該計畫可能惡化中國工業產能過剩問題，並使歐盟內部保護主義的聲浪升高。（路透）
〔記者盧永山／台北報導〕中國推出《中國製造2025》 計畫，希望積極發展10個高科技製造部門，在2025年達成從「製造大國」變身為「製造強國」的目標 ，但中國歐盟商會週一公布長達70頁的報告，批評這個計畫可能惡化中國工業產能過剩問題，並使歐盟內部保護主義的聲浪升高。
中國歐盟商會發布報告的時機，恰好碰上中國召開第12屆全國人大5次會議。報告指出，中國政府用來執行《中國製造2025》 的系列政策工具充滿了問題。例如，發展電動汽車的外國車商被迫交出他們的電池技術給中國合作夥伴，以換取能夠在中國生產和銷售。
報告表示：「為了換取近期內的市場進入，歐洲企業交出先進技術的壓力逐漸升高。」
中國歐盟商會指出，中國所執行的其他措施還包括對本國電動汽車製造商提供補貼，這些都違反中國進入世貿組織（WTO）的承諾，但外國企業未選擇向WTO申訴，是因為擔心仲裁過程曠日廢時，也擔心中國可能報復。
中國政府週日在全國人大5次會議開幕當天發布工作報告，這份報告似乎是回應外界對《中國製造2025》的批評。報告指出，在執照申請、標準設定和政府採購方面，外國企業將獲得與國內企業同等的對待，並享有同樣的優惠政策。
中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）坦承，該會對中國貿易和投資政策的批評，可能引發歐盟內部的保護主義聲浪，但強調這份報告的目的是在先發制人，而非擁護貿易障礙。他說：「我們發布報告並非股利保護主義，但會密切關注歐洲各地民粹主義的興起。」
歐盟商會同時預估，《中國製造2025》將使中國減少對歐盟進口產品和服務，這將導致歐洲損失1700億歐元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 後龍殯葬園區獲使照 自救會批苗栗縣府包庇
- 前往菲律賓旅遊請小心 部份地區爆霍亂疫情
- 繁星上台大 她感謝國文老師每週作文練手感
- （影音）為XX苦了一個月 黃瑄喊這輩子一次就夠
- 淡海輕軌挖破水管 估今凌晨修復
- 世界中學生籃賽 南山有機會再戰松山
- 聽講座認識昆蟲 台南後壁國小學童開拓視野
- 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 楊逵家族藝術聯展新化登場
- 冠脂妥偽藥事件 朱立倫：協調公會助民眾辨別
- 北韓狂射飛彈 日本擬商討引進薩德系統
- 醫病》壯男酒後伏地起身 胸痛滾地大叫險致命
- 雪隧最低限速 3/10起提高至時速70公里
- 人小膽大要當法醫 梁婉玲通過醫科一階
- 新竹高中滿級分吳文華 繁星錄取台大物理系
- 女駕駛卡安全 美國UBER女司機占2成
- 超有心！這班學生自製玫瑰派 祝女師38快樂
- 向國家級演藝廳看齊 中市中山堂引進「鋼琴界的法拉利」
- 諷金溥聰「男妓」 馮光遠判賠15萬
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 街遇喵星人討摸 蔡依林喊「丘比特」遭打臉
- 花蓮區漁會總幹事 僅剩1人候聘
- （影音）林進列3大條件 公開替母徵男友
- 吹薩克斯風給媽祖聽 校長償3年夙願
- 恨嫁豔星分了吳彥祖表哥 遭毀婚嘆「不要亂嫁」
- 日本推「優質星期五」 僅不到4％民眾提早下班
- 農業缺工招考 要30人來183人
- 40年梨山「垃圾瀑布」 最快今年6月消失
- 貝殼達人趙培鑫 結合澎湖在地元素再出發
- 諾魯總統來台13次 小英以軍禮歡迎
- 蔡勉綠委好好做「做不好 我要買單」
- 溜滑梯、爬鋼管上下樓 駁二共創基地串門子拚產值
- 經典賽》抗韓頭號功臣 以色列從臉書找來的
- 新北金山惡夜大火… 刑事局副局長父命喪火場
- 大林蒲遷村意願普查 史哲：不會增加民眾額外負擔
- 梁女臉書留言數飆到4萬 這些人不怕被「吉」嗎？
- 環團質疑柳川水源 水利局：未抽地下水
標題：中國歐盟商會：中國製造業計畫恐惡化產能過剩問題
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email