中國歐盟商會：中國製造業計畫恐惡化產能過剩問題

中國推出《中國製造2025》計畫，歐盟中國商會批評，該計畫可能惡化中國工業產能過剩問題，並使歐盟內部保護主義的聲浪升高。（路透）

2017-03-07 19:33

〔記者盧永山／台北報導〕中國推出《中國製造2025》 計畫，希望積極發展10個高科技製造部門，在2025年達成從「製造大國」變身為「製造強國」的目標 ，但中國歐盟商會週一公布長達70頁的報告，批評這個計畫可能惡化中國工業產能過剩問題，並使歐盟內部保護主義的聲浪升高。

中國歐盟商會發布報告的時機，恰好碰上中國召開第12屆全國人大5次會議。報告指出，中國政府用來執行《中國製造2025》 的系列政策工具充滿了問題。例如，發展電動汽車的外國車商被迫交出他們的電池技術給中國合作夥伴，以換取能夠在中國生產和銷售。

報告表示：「為了換取近期內的市場進入，歐洲企業交出先進技術的壓力逐漸升高。」

中國歐盟商會指出，中國所執行的其他措施還包括對本國電動汽車製造商提供補貼，這些都違反中國進入世貿組織（WTO）的承諾，但外國企業未選擇向WTO申訴，是因為擔心仲裁過程曠日廢時，也擔心中國可能報復。

中國政府週日在全國人大5次會議開幕當天發布工作報告，這份報告似乎是回應外界對《中國製造2025》的批評。報告指出，在執照申請、標準設定和政府採購方面，外國企業將獲得與國內企業同等的對待，並享有同樣的優惠政策。

中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）坦承，該會對中國貿易和投資政策的批評，可能引發歐盟內部的保護主義聲浪，但強調這份報告的目的是在先發制人，而非擁護貿易障礙。他說：「我們發布報告並非股利保護主義，但會密切關注歐洲各地民粹主義的興起。」

歐盟商會同時預估，《中國製造2025》將使中國減少對歐盟進口產品和服務，這將導致歐洲損失1700億歐元。