新壽承德大樓今啟用 今年總計有3棟大樓將落成
2017-03-07 20:10
〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金旗下新光人壽在台北市承德路三段興建區域型總部大樓，今天舉行落成啟用典禮，新壽表示，今年除了承德大樓外，還規劃有新板金融大樓、嘉義中興大樓等3棟將落成完工，而2018年至2020年還有另7棟大樓也將陸續完工。
新壽總經理蔡雄繼指出，承德大樓是在2013年10月取得中油地上權，經過26個月的興建，去年12月完工，大樓基地土地面積378坪，興建地上7層樓，地下3層辦公大樓，其中1~3樓招租，其他樓層規劃自用，平均收益率約4%，主要將用作區域型總部大樓。
根據新壽規劃，今年將有5棟大樓陸續完工啟用，另2018年至2020年則有新板傑仕堡C棟、南軟大樓、水漾傑仕堡、見潭傑仕堡及台中傑仕堡，最後完工的台中傑仕堡，規劃約在2020年10月完工。其中開發面積較大者包括新板傑仕堡及南軟大樓，其中新板傑仕堡是2019年，南軟大樓則規劃2018年完工。
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