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中信銀參股泰國銀行 金管會准了

2017-03-07  18:25

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀揮軍新南向，再下一城！金管會今天宣布核准通過中國信託銀行向泰國主管機關申請，以新台幣約152億元參股投資泰國LHFG集團股權35.6%;金管會表示，這是我國銀行第一件參股泰國金融機構之首例，目前泰國政府暫時凍結外商銀行設立分行，若設子行或參股較無限制。

中信銀這項泰國參股案原本在去年3月就宣布，不過，後來發生TRF裁罰案（一條龍不當銷售），依金管會規定，金控業若有缺失，必須要改善之後才能申請赴海外投資，因此，讓本項投資案進度延後。

對此，金管會銀行局副局長呂蕙容表示，中信銀相關缺失已經改善，並於今年2月遞件金管會；本案經審查後，符合銀行法及商業銀行轉投資相關規定，同意該行向當地主管機關提出申請。

呂蕙容指出，依中信銀提出的申請書，泰國這家LHFG是以銀行業務為主的金融控股公司，去年稅後淨利27億泰銖;該金控旗下LH銀行，共有133家分行，員工人數約1,674人，2016年底資本適足率為13.75%、第一類資本適足率為10.2%、逾放比率為1.76%，業務規模穩定成長。

對於中信銀這項參股案之考量為何？呂蕙容說，基於泰國經濟前景正面、銀行業穩健發展及LHFG具投資與策略經營價值等考量，因此，就本案提出申請。

除了中信銀這項參股案，根據金管會統計，國銀在泰國的分支機構，目前有兆豐銀行設立1家「子行」（下設4家分行），還有中信銀、國泰世華、上海銀行、第一銀及中國輸出入等五家國銀設有「辦事處」。

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  • 金管會銀行局副局長呂蕙容（圖右）今天表示，中信銀這項投資案，是本國銀行參股泰國金融機構之首例。（記者王孟倫攝）

    金管會銀行局副局長呂蕙容（圖右）今天表示，中信銀這項投資案，是本國銀行參股泰國金融機構之首例。（記者王孟倫攝）

  • 中信銀行參股泰國金融機構，獲得金管會點頭核准。圖為泰國曼谷市區。（記者王孟倫攝）

    中信銀行參股泰國金融機構，獲得金管會點頭核准。圖為泰國曼谷市區。（記者王孟倫攝）

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