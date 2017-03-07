中國查稅趨嚴 會計師：留意台幹薪資合規性

2017-03-07 17:51

［記者吳佳蓉／台北報導］反避稅浪潮日益洶湧，安永會計師事務所提醒，近年中國稅局對台商等外國企業，在所得稅各方面查核都趨嚴，尤其是個人薪資所得，不論員工或給付薪資的公司，都應留意稅務合規性；否則一旦被盯上，將遭詳細、嚴格檢視。

安永會計師事務所今舉辦「因應國際稅務透明趨勢跨國人員調派策略新思維」研討會。受邀出席的安永上海人力資本資訊服務高級經理楊艷表示，在外商公司聚集的南中國，如廣州、深圳等地，近年稅局對於外籍員工個人稅務查核，力道逐漸加大；常以同業水準或公司提供的全球移轉訂價資料，檢視外籍員工在中國薪資是否低報。

楊艷指出，加上中國也將加入OECD主導的「通用報告準則」（CRS）機制，納入全球金融帳戶資訊自動交換的網絡，未來稅局將有更多查核工具，呼籲台幹及台商需提升稅務合規性，薪資給多少、領多少都要誠實申報；以免遭查稅，個人及公司都將面臨罰則。目前一般查核範圍為近三年度所得，但中國追稅並無限期，也可能回溯至公司設立之初就開始追稅。

同時，她建議，提升合規性之餘，稅負可能上升，因此要善用中國提供給外籍人士的所得稅「福利專案」，利用房屋、搬遷、子女教育費補貼，以及探親費、伙食、洗衣費，語言培訓費等免稅項目，降低稅負。惟須留意，上述費用必須提出符合規定的發票單據，實報實銷，列報上也須留意相關規定以及費用的必要性及合理性。

舉例來說，依規定，探親費只能本人使用，不可給家人，伙食費部分，實務上外出吃飯拿到的發票單據才能列報，到超市買菜自行回家煮的費用則不能申報。此外，若上述免稅項目額度總計超過個人薪資的50％時，或高薪資所得者免稅費用金額過高，也都是稅局查核的重點。