大轉彎 張宏嘉閃辭三陽董事長

張宏嘉發給三陽全體員工的一封信全文：

各位親愛的夥伴，大家好：

兩年多前重返三陽丶南陽時，我與夥伴們誓言一起手牽手，共創三陽的未來，再造三陽的榮耀，今天隨著階段性任務的達成，儘管當初新股東前來請託時並未論及任期議題，但幾經思考我決定卸下董事長一職。

我四歲的時候，父親張國安先生邀黃繼俊先生共同成立三陽，他們胼手胝足、緊密合作，以三十年時間開創了三陽的盛世。當年，三陽野狼機車、發財車及喜美車滿街跑的盛況，至今仍為老三陽人所津津樂道。

我第一份工作就是在三陽內湖工廠擔任機械技術員，歷練了工程師、企劃、資訊和營業等部門工作，親身經歷三陽創造傲人歷史。

1986年，由於共同創辦人後代回來接班，意欲獨自掌控經營權，在無預警情況下逼退父親，我選擇與父親同進退，父子倆轉而攜手經營豐群集團，以「豐富人群」為宗旨發展新事業。豐群秉持投資者與經營者分開的理念經營，尊重專業經理人，以專業團隊為經營主體，逐漸開花結果。

正當豐群落實專業經理人制度，事業版圖已呈穩定發展，而我也將個人半數時間轉向投入參與社會公益活動之際，三陽出現衰退正面臨空前的挑戰。新的主要股東們基於我對汽、機車產業的熟悉而前來請託，希望我能回三陽整頓，於是在取得經營團隊「去家族化，落實專業經理人經營，以及專注本業」等共識，我重返三陽。

在評估重返董事會之前，不少朋友認為三陽沉痾難起，不忍心我「跳火坑」，然而我幼年就由父親帶著在工廠和三陽一起長大，三陽就像是我的兄弟，兄弟有難，我豈能袖手旁觀。

回顧我接任三陽董事長時，三陽已虧損連年，市佔低落，搶救三陽，急如星火，刻不容緩。我必須在短時間內凝聚共識，過去兩年多來，我穿梭在各部門，猶如當年我在三陽捲起袖子在第一線當黑手。能夠在離開三陽三十年後站在第一線上，和各位夥伴再續前緣，互相信任，攜手合作，這不僅是難得的機緣，更是無比的榮幸。誠如各位所知，各位的辛勞有了回報，三陽目前不僅已轉虧為盈，核心事業機車的市場佔有率由大前年谷底的百分之九，回升至百分之二十。南陽部分，得力於全體南陽同仁奮鬥不懈，持續優化公司體質，大幅提升現代HYUNDAI品牌形象，公司改革已初具成效，未來充滿希望。

這份成績單不僅讓公司重新恢復活力，經銷商獲利增加，消費者滿意度提高，員工也不再擔心會領不到退休金，達成重回三陽階段性任務，足以向利益相關者（Stakeholders：員工／顧客／協力廠商／社會大眾／股東等等）交代。在此，我要表達對各位由衷的謝忱。

三陽及南陽能在這麼短的時間內振衰起敝，靠的是團隊精神充分發揮，及無私無我投入艱鉅的改造工程，你們是我心目中一流的團隊。這也印證我當初的看法，前三陽以不到二十年時間，將前人所打下的根基幾乎耗費殆盡，是肇因於公司家族化，讓專業經理人團隊無法發揮應有的實力。對照日本本田技研株式會社，創辦人本田宗一郎先生以先進的「公司治理」貫徹企業的經營。他認為「公司是屬於大眾的，是天下人的公器，並非一個人獨占的公司」；因此絕對不能將公司當作私器，公司完全由專業經理人經營。這也是本田由日本濱松市的小工廠，轉化為國際大企業的關鍵，足供借鏡。

為了確保理念一致，你們中間有一些同仁不免常受到我的耳提面命，愛之深，責之切，臨別之時容許我再嘮叨幾句。雖然二輪業務的市佔率由大前年谷底的9%回升至20%，今年更可望挑戰25%，縮小了與國內主要競爭對手的差距，但是與國際大廠年銷售近兩千萬台的本田Honda相比，仍然微不足道。四輪業務過去幾年受制於車種不齊，未來仍有很大的成長空間。我們戮力同心，短期內把公司從加護病房中搶救至普通病房，沒有條件自滿於現狀。我經常掛在嘴邊的是「創業維艱，守成必敗」，我們面對的是重量級的國際對手，唯有掌握未來趨勢，積極加強國際化組織與能力，才能重返榮耀。我在今年年初幹部年會裡已揭示的經營方向，在此不再贅言，如能逐步落實這些原則，以專業來經營企業，相信公司必能脫胎換骨。

有幸和各位同仁經歷這麼美好的一仗，讓我有一段永生難忘的回憶，由衷的感謝，並祝福大家。