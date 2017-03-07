震旦行將現金減資10.12億元 每股退3元
2017-03-07 17:38
〔記者楊雅民／台北報導〕震旦行（2373）今日董事會決議擬辦理現金減資，減資幅度為30%，減資金額10.12億元，每股將退還股東現金3元，減資後實收資本額將降至23.62億元。
震旦行去年合併營收145億元，稅後淨利12.5億元，每股稅後盈餘4.02元，董事會也通過每股配發現金股息3.25元。
加計現金減資案每股退還3.0元，合計股東每股可領回6.25元，該2案將提請6月8日股東常會議決，再經主管機關核准後，另定減資基準日。
震旦行表示，為調整股本結構，健全各項財務及營運指標，致力提升資本投資報酬率及股東權益，未來營運策略仍持續聚焦於OA、家具、3D、通訊之領域。
目前公司可運用資金，已超過未來內部成長或產業整合所需的資本支出及營運資金，故董事會決議辦理現金減資。
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