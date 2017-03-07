新台幣升值1.32角 收30.85元兌1美元
2017-03-07 17:03
［記者吳佳蓉／台北報導］新台幣今日震盪偏升，終場以30.85元兌一美元作收，升值1.32角，台北外匯經紀公司成交量5.8億美元。
外匯交易員表示，國際美元歷經上週強勁升幅後，本週走勢趨弱，相對亞洲貨幣持續反彈，加上外資匯入，帶動新台幣匯價攀升，不過量能相當小，意義不大。市場主要仍在觀望美國週五將公佈非農就業人口數據、以及美國聯準會（Fed）15日召開利率會議有關，預計短線仍會呈現區間盤整格局。
新台幣今以30.972元開出，最高30.850元、最低31.002元，終場收在30.85元，升值1.32角。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 經典賽》取消賽前練習 以色列首局照樣KO郭俊麟
- 白沙屯媽祖聞聲救苦 轉轎安慰慈母心
- 酒駕撞15機車 騎士1死12傷
- 國際透明組織調查 台灣行賄率6％ 中國26％
- 中醫師捐贈 台南第 1輛兒少關懷專車上路了！
- 冠脂妥偽藥事件 朱立倫：協調公會助民眾辨別
- 70年的悲痛 老屋「有洋蔥」
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
- 保健》睡覺也有大學問 物理治療師推薦這個睡姿
- 時力提修法 拒酒測累犯終生不得考照
- 元宵鳳凰主燈 大里、霧峰新地標
- 無人機升級 騰雲機變身電戰機
- 國台辦批「台獨盡頭就是統一」 林全這麼回應...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-New Taipei City deputy mayor convicted of graft
- 大埔社區推特色遊程 體驗部落美好風味
- 經典商品上架 台灣球帽「高」掛
- 花蓮土石流防災志工 增44新血
- 五迷你也敢惹？強國歌唱節目二度無視五月天
- 菸害防制法修正 預告期滿
- （影音）超青澀！休傑克曼18年前試鏡金鋼狼影片曝光
- 悲！海龜腹殼撐破 開刀取出近千枚硬幣
- 回應北韓試射？南韓：「薩德」已運抵機場
- 膀胱細胞癌化 原來是調控基因出包
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 美國防部：北韓不無再射飛彈可能
- 敦睦艦隊抵基隆 明、後兩天開放參觀
- 斥資十億 喬崴進返鄉草屯設廠
- 如何防範「被總統攻擊」… 川普上任讓這行賺翻
- 板橋砂石車機車擦撞 乘客爆頭亡
- 台東法律繁星閃耀 共6人上榜
- 美戰術核彈 計畫重返南韓
- 新竹高中滿級分吳文華 繁星錄取台大物理系
- 大林蒲遷村意願普查 史哲：不會增加民眾額外負擔
- 花團錦簇的祝福 地方盼蘭展帶動區域觀光產業
- 經典賽》首戰出師不利 台灣隊遭以色列強攻15分、20安破紀錄
- 不繼承衣缽 她們繁星入學圓夢
- 繁星放榜 虎尾揚子高中2人上台大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新台幣升值1.32角 收30.85元兌1美元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分