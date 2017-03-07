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新台幣升值1.32角 收30.85元兌1美元

2017-03-07  17:03

［記者吳佳蓉／台北報導］新台幣今日震盪偏升，終場以30.85元兌一美元作收，升值1.32角，台北外匯經紀公司成交量5.8億美元。

外匯交易員表示，國際美元歷經上週強勁升幅後，本週走勢趨弱，相對亞洲貨幣持續反彈，加上外資匯入，帶動新台幣匯價攀升，不過量能相當小，意義不大。市場主要仍在觀望美國週五將公佈非農就業人口數據、以及美國聯準會（Fed）15日召開利率會議有關，預計短線仍會呈現區間盤整格局。

新台幣今以30.972元開出，最高30.850元、最低31.002元，終場收在30.85元，升值1.32角。

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  • 新台幣今日震盪偏升，終場以30.85元兌一美元作收，升值1.32角，台北外匯經紀公司成交量5.8億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

    新台幣今日震盪偏升，終場以30.85元兌一美元作收，升值1.32角，台北外匯經紀公司成交量5.8億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

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