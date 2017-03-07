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鎧勝-KY去年EPS為8.25元 配息4元

2017-03-07  16:47

〔記者張慧雯／台北報導〕鎧勝-KY（5274）公告，去年合併營收為327.63億元，稅後淨利28.16億元，每股盈餘（EPS）8.25元；今日董事會也決議配息4元，預計6月22日召開股東會。

鎧勝-KY1月合併營收新台幣15.09億元，年減49.43%；法人預估，首季營收恐季減28%、至74億元，預估毛利率18.1%，也低於去年同期的25.2%，主要營收貢獻來源仍是新款MacBook Pro。

鎧勝-KY今年年初舉行法說會，雖然釋出去年全年獲利不如預期的利空，但也預告今年會脫離谷底，股價在法說會後逆勢走高，但1月營收又下滑，今日收盤價為101元。

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  • 鎧勝-KY總經理莊育志認為今年營運可脫離谷底。（記者張慧雯攝）

    鎧勝-KY總經理莊育志認為今年營運可脫離谷底。（記者張慧雯攝）

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