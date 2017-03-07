貿協推台日聯手 合攻新南向第三國
2017-03-07 16:23
〔記者黃佩君／台北報導〕外貿協會號召台灣8縣市進軍日本東京食品展，今台灣館正式開幕。貿協董事長黃志芳表示，本次在館內新增清真館，藉在日國際曝光機會進軍新南向；他此行也敲定與日本貿易振興機構（JETRO）進一步合作，將簽署新備忘錄加強市場研究跟商情交換，未來將攜手在海外第三國共同開拓市場，進軍新南向。
黃志芳表示，東京食品展是亞洲最大食品展覽，本次台灣館不但規模空前，台也成第4大參展國；本次更首次設有台灣清真食品區，顯示台灣食品高度國際化，擁有進軍清真市場的深厚實力，也顯示產業新南向的企圖心。
而本次也進一步加深台日食品雙邊產業合作，黃志芳表示，展覽期間外貿協會和冷凍水產公會及蔬果公會共同舉辦「台灣優良水產品產業暨技術發表會」及「日台冷凍農產貿易懇談會」，推廣台灣石斑魚、鰻魚、台灣鯛和毛豆等出口日本具實力的農水產品，爭取外銷商機。
黃志芳也透露，他此行拜會JETRO理事長石毛博行，討論台日加強合作推動貿易，預計今年雙方會再簽署新合作備忘錄，重點放在市場研究資訊交流與商情交換。
貿協自去年起就推動與日本企業合作開發第三國市場計劃，目前已和JETRO推動訪談台日企業在第三地市場成功案例、舉辦「台日合作成功案例說明會」、和「台日產業合作採購洽談會」等計劃，未來將進一步深化合作，尋求更多協力開發南向市場機會。
貿協也表示，繼東京食品展後，也將受國貿局委託，繼續聯合各公協會陸續籌組大型展團，今年將赴香港、韓國、中國、印尼、馬來西亞、越南及泰國等重要食品展參展。此外，下半年將特別籌組東南亞（馬印新）清真拓銷團和東協（菲緬）拓銷團，針對新南向市場，加強拓銷。
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