2月出口雙位數成長 年增率27.7％

2017-03-07 16:12

［記者吳佳蓉／台北報導］出口連五紅！財政部今公布2月出口226.6億美元，較去年同月成長27.7%，已經連續五個月正成長，在國際需求升溫，國際原料價格回穩及低基期效應下，年增率更衝上雙位數正成長；累計前兩月，也較去年同期成長16.2％。

財政部統計處處長蔡美娜表示，去年2月適逢農曆春節假期，上班天數減少，出口值僅177.6億美元，基期偏低，加上油價等國際原物料價格較去年同期大漲，墊高今年2月出口表現；加上國際景氣持續回溫，使2月出口得以維續去年第四季以來的「穩健復甦」態勢，年增率衝上雙位數正成長。

財政部統計，2月出口226.6億美元，進口193億美元，分別較去年同期成長27.7%、42.1%。出、進口相抵，2月出超33.6億美元，較上年同月減少8.1億美元。