| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

2月出口雙位數成長 年增率27.7％

2017-03-07  16:12

［記者吳佳蓉／台北報導］出口連五紅！財政部今公布2月出口226.6億美元，較去年同月成長27.7%，已經連續五個月正成長，在國際需求升溫，國際原料價格回穩及低基期效應下，年增率更衝上雙位數正成長；累計前兩月，也較去年同期成長16.2％。

財政部統計處處長蔡美娜表示，去年2月適逢農曆春節假期，上班天數減少，出口值僅177.6億美元，基期偏低，加上油價等國際原物料價格較去年同期大漲，墊高今年2月出口表現；加上國際景氣持續回溫，使2月出口得以維續去年第四季以來的「穩健復甦」態勢，年增率衝上雙位數正成長。

財政部統計，2月出口226.6億美元，進口193億美元，分別較去年同期成長27.7%、42.1%。出、進口相抵，2月出超33.6億美元，較上年同月減少8.1億美元。

廣告
  • 財政部今公布2月出口226.6億美元，較去年同月成長27.7%，已經連續五個月正成長，在國際需求升溫，國際原料價格回穩及低基期效應下，年增率更衝上雙位數正成長。（資料照。記者張忠義攝）

    財政部今公布2月出口226.6億美元，較去年同月成長27.7%，已經連續五個月正成長，在國際需求升溫，國際原料價格回穩及低基期效應下，年增率更衝上雙位數正成長。（資料照。記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出口 年增率 成長
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：2月出口雙位數成長 年增率27.7％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.