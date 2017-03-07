台塑四寶2月營收 台塑成長、台塑化衰退最多

台塑四寶業績發表會，圖右為台塑董事長林健男。（記者張慧雯攝）

2017-03-07 16:02

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶2月營收今日公告，四寶中僅台塑（1301）2月營收成長，月增率為1.1%，其餘三寶2月營收都較1月下滑，尤其是台塑化（6505）營收衰退最多，月減率高達12.2%。

台塑表示，1月適逢農曆春節，部份客戶提早停工，出貨量減少，春節過後下游客戶陸續復工，提貨量增加，且印度市場因新鈔問題已解決，採購恢復正常，致2月PVC、EVA及PP等產品銷售量較1月增加。

台塑化則指出，2月營收大減主要是因為煉油事業營收大減，由於2月原油平均煉製量為每日51.8萬桶，比1月每日53萬桶減少許多，再加上2月營業天數比1月少3天，影響2月煉油產品銷售量僅1572.2萬桶，較1月減少291.2萬桶，使得營收大減。