大盤：台股上漲55.44點 收復9700點大關

2017-03-07 15:32

〔記者卓怡君／台北報導〕台股今天不受美股回檔的影響，在造紙、生技帶動下，加權指數回到9700點大關之上，終場收在9738.07點、上漲55.44點，漲幅0.57%，成交金額為699.11億元，順利收復月線與9700點大關。

今日各大類股漲多跌少，陶玻類強漲3.85%居漲幅之冠，漲聲隆隆，造紙類股及塑膠類股漲幅也顯著，生技醫療、半導體的漲幅均超過1％。

受惠漲價效應，今日華紙（1905） 一度漲停；生技族群的中裕 （4147） 因新藥利多帶動，跳空漲停；記憶體大廠旺宏（2337）昨董事會決議辦理減資186.51 億元，減資比高達51％，為公司成立以來，減資幅度最大，衝擊今股價跳空跌停到底，終場委賣張數近5萬張。

法人指出，台股近來上檔無力，雖站穩季線、但在月線附近徘徊，目前股市結構仍佳，短線上雖出現回檔訊號，但若跌破月線，可能出現波段低接的籌碼補進，若月線有撐反彈，則可視為偏多看待，惟成交量降溫，需留意追高風險。