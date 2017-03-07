台新金︰彰銀案 新政府應出面解決
2017-03-07 15:26
〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控今天舉行法人說明會，外界關注焦點為6月即將舉行的彰銀改選；對此，台新金強調，新政府應該把彰銀案列為「轉型正義」的重大案件，儘速回到合約精神並誠信履約，還給台新金20萬股東一個公道，並讓民間願意再一次相信政府。
台新金這場法說會，由總經理饒世湛、財務長林維俊、個金事業群執行長尚瑞強，以及台新銀行總經理鍾隆毓與個金執行長吳清文聯合主持。
回顧彰銀案，台新金在2005年以每股26.12元，總金額326億餘元，標得彰銀22.5%股權，並取得過半董事席次及經營權；不過，在2014年底彰銀董事改選，以財政部為首的泛公股，取得過半席次董事，讓台新金失去對彰銀的經營權。
台新金不滿結果，當時隨即提出司法訴訟，一審宣判已在去年11月出爐，至於二審判決結果預計在上半年出爐。
對此，台新金財務長林維俊表示，從監察院報告及之前立委吳秉叡質詢行政院長林全之內容，清楚可以看到，當年財政部公開標售彰銀股權，其合約承諾是有效且不是只有一次性。
「我們會以合法方式，去爭取委託書。」林維俊強調，彰銀案是前政府（馬政府）毀諾背信的錯誤決策，呼籲現在的政府拿出擔當，儘速回到合約精神並誠信履約，還給台新金20萬股東一個公道，並讓民間願意再一次相信政府。
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