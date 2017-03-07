| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

三大法人買超26億 外資買超14億

台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣26.83億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-07  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣26.83億元。

外資今天買超14.44億元，投信買超5.39億元，自營商買超7億元。三大法人合計買超26.83億元。

台股今天漲55.44點，收在9738.07點，成交值新台幣697.40億元。

106年03月07日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 982,000,900 667,317,580 314,683,320
自營商（避險） 3,339,060,936 2,953,931,691 385,129,245
投信 1,422,440,360 883,259,964 539,180,396
外資及陸資 17,408,550,327 15,963,811,173 1,444,739,154
合計 23,152,052,523 20,468,320,408 2,683,732,115

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：三大法人買超26億 外資買超14億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.