2017年「城市發展動能指數」台北跌出30名以外
商仲業者發布2017年「城市發展動能指數」，調查全球134個城市的城市經濟與房地產前景，香港、新加坡因租賃需求疲軟導致辦公室及零售市場租金成長力道疲弱，紛紛跌出30名以外，台北市也跌出30名之外，不過，仍超越東京、香港、新加坡、多倫多等國際城市。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕商仲業者發布2017年「城市發展動能指數」，調查全球134個城市的城市經濟與房地產前景，香港、新加坡因租賃需求疲軟導致辦公室及零售市場租金成長力道疲弱，紛紛跌出30名以外，台北市也跌出30名之外，不過，仍超越東京、香港、新加坡、多倫多等國際城市。
仲量聯行發表今發布2017年「城市發展動能指數」報告（City Momentum Index 2017），針對全球134座城市，以社會經濟動能、商業地產動能、長期基礎發展等三大評估指標做為反映該城市經濟與房地產前景。
此次評比結果出乎意料地多由新興國家城市囊括，其為班加羅爾、胡志明市、矽谷、上海、海德拉巴等城市。許多以往排名較前段的先進地區城市如倫敦、紐約、北京等，於今年排名中呈下降的趨勢。台北也由去年的26名些微下降至第33，但仍超越東京、香港、新加坡、多倫多等，後續發展動能不容小覷。
報告指出，台北城市發展的兩大關鍵動能包含，零售市場因國際知名品牌陸續進駐帶動主要商圈租金成長；實價登錄及稅制改革大幅提升不動產市場透明度，皆讓台北成功擠身整體排名的前1/4，並在長期最具潛力城市項目中排名全球第24。然而，近年外資對台大型不動產投資交易減少，外資來台投資成長率為簽訂ECFA後新低；大陸觀光客較前年減少逾15%影響部分產業，也導致外資投資表現及社會經濟成長動能略顯疲弱影響此次的排名。
仲量聯行董事總經理趙正義表示，過去新加坡、香港等排名較高的城市於本次排名亦落出30名外，主因為當今景氣帶動企業行事保守，租賃需求疲軟導致辦公室及零售市場租金成長力道疲弱。雖然台北在本次的綜合排名中下滑，但報告顯示台灣近年因政經環境穩定，許多國際品牌可望進駐台灣展店，積極詢問主要商圈零售市場，為零售市場租金帶來充足的成長動能。面對台北城市發展動能稍顯疲弱，趙正義建議政府除了鼓勵國內投資，也應重視外商來台投資所能創造及帶動的經濟價值，提供外資公平與透明的投資環境，才能有效吸引高附加價值的企業投資進駐。
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