股東臨時會簡鴻文恐遭擋？ 台紙：沒人有權利阻擋...
2017-03-07 14:14
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙第一場股東臨時會，即將在下週一（13日）召開，董座簡鴻文與總經理余美玲兩方已撕破臉，外傳13日的股東臨時會，簡鴻文恐會因身為「議程關係人」被阻擋在外無法與會，對此，台紙發言人尤其偉表示，簡鴻文是股東，「沒有人有權利阻擋他出席」，台紙還會發函邀請董事們出席臨時會。
台紙經營權之爭持續延燒，由於被視為董事長簡鴻文派的和旺投資宣布，由監察人宋正一召開的股東臨時會，取消3月31日的議程並延至4月21日重新召開，並直指董事戴頌偉、戴頌琪二人提名的董事候選人，不符公司法規定。
不過，首場經營權之爭大戲，是下週一將召開的首場股東臨時會，該會是由被視為總經理余美玲方的監察人陳如舜召開，主要議題，除了要解除董事長簡鴻文的法人董事職務外，還增列了解任和旺投資公司的監察人席次，並補選一席監察人。
目前首場臨時會，余、簡雙方正積極徵求委託書，外界關注的焦點，在於當日是否能順利召開？以及身為被解除董事職務當事人簡鴻文，當天是否可能被要求迴避、不得入場？
對此，台紙發言人尤其偉指出，只要當天股東出席的比例超過5成，股東臨時會就可順利舉行；至於董事長簡鴻文當日「當然可以出席」，尤其偉表示，任何台紙股東都可出席，簡鴻文也不例外，「沒有人有權利阻擋他出席」。
由於原定3月31日的第二場臨時會已公告延至4月，讓該公司經營權之爭的紛擾持續延長，對此，台紙總經理方認為，若3月13日股臨會召開完成，台紙的紛擾就可以提早結束。
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