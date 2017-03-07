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宜進將現金減資 現貨當沖爆大量

2017-03-07  14:01

〔記者陳柔蓁／台北報導〕宜進（1457）即將現金減資，每千股退還千元，且法人看好有回到淨值16元的實力。在一片漲升的的氣氛下，昨日現貨當沖爆大量，高達三千多張，且代表是場看空的融券張數不斷降低，分析師認為會續漲至三月九日減資前的最後交易日。

今日宜進股價繼續上漲2.4％，報12.45元，是今年新高，現貨成交量也高達一萬八千多張。

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  • 宜進即將現金減資。（翻攝自雅虎股市）

    宜進即將現金減資。（翻攝自雅虎股市）

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