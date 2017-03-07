新台幣區間偏升 午盤升8.8分

2017-03-07 13:18

〔記者吳佳蓉／台北報導〕新台幣今日早盤呈現區間震盪偏升格局，午盤暫收30.894兌1美元，升值8.8分，台北外匯經紀公司成交量僅3.93億元。

外匯交易員表示，今日匯市買賣互見，雖然盤中一度再貶破31元大關，但市場方向並不明確，交易量清淡，陷入區間盤整。估計應與美國週五將公布非農就業人口數據、以及美國聯準會（Fed）15日召開利率會議有關，市場明顯轉趨觀望。

新台幣今以30.972元開出，最高30.875元、最低31.002元，午盤暫收30.894元，小升8.8分。