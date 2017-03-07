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AMD推Ryzen系列處理器 技嘉、微星股價兩樣情

2017-03-07  13:21

〔記者陳柔蓁／台北報導〕電競市場依舊火爆，美國半導體大廠超微（AMD）日前推出針對電競需求的Ryzen7系列處理器，還有兩大全新Ryzen系列CPU推出（Ryzen 5、Ryzen 3）即將上市，預期將掀起市場一波換機潮。

國內兩大主機板廠微星（2377）、技嘉（2376），預期將因新品效應受惠，然而，微星的電競產品比重高達7成，因此股價反應較猛烈，技嘉的電競比重約佔總營收的1成，且還沒有對獲利造成正面貢獻，因此早盤股價走跌。法人認為，國內板卡需求還在，對2家公司年增率都有雙位數的期待。

技嘉行銷手段日趨靈活，2017世界棒球經典賽A組預賽於台灣時間3月6日正式開打，技嘉在經典賽期間，在電商平台PChome 24h購物購買活動指定電競機種就送限量2017世界棒球經典賽中華隊加油服，並加碼推出「中華隊贏1分，電競筆電殺$1,000」優惠。

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  • AMD推Ryzen系列處理器，技嘉微星股價兩樣情。（圖擷取自雅虎股市報價）

    AMD推Ryzen系列處理器，技嘉微星股價兩樣情。（圖擷取自雅虎股市報價）

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