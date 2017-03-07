股票博物館引進Pepper 累計參觀人次今年盼達10萬人
2017-03-07 13:01
〔記者陳永吉／台北報導〕由集保結算所打造的全台首座「臺灣股票博物館」，開幕迄今屆滿4年，獲得各界熱烈迴響，參觀來賓累計逾8萬人，近期「臺灣股票博物館」完成展場擴建改裝工程，更引進人形機器人Pepper，率先進入金融科技（FinTech）領域。
集保結算所董事長林修銘表示，隨著資訊、通訊及軟硬體技術快速的演進，金融科技（FinTech）無疑是現今全世界最夯的課題之一，Pepper代表服務型機器人技術逐漸成熟，可運用在各領域成為人們生活的好幫手。
林修銘說，集保結算所在Pepper正式於臺灣亮相時，即成功爭取到成為臺灣首波導入Pepper的企業，並長期進駐股票博物館服務，Pepper的主要任務為迎賓及導覽接待，參觀來賓除了可以聽到Pepper親切的問候外，也可以與Pepper進行互動，聽Pepper講故事，甚至跟Pepper一起跳舞、玩遊戲，讓參觀來賓可親身體驗Pepper服務的新鮮與樂趣。
集保結算所表示，「臺灣股票博物館」擴建之後，每場次將可接待50人，預估一年最高參觀人次將可達150人以上，希望今年可達成10萬人參觀的目標。
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