旺宏大減資51％ 股價跌停委賣逾5萬張

2017-03-07 12:35

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠旺宏 （2377）昨董事會決議辦理減資186.51 億元，減資比高達 51％，為公司成立以來，減資幅度最大，衝擊今股價跳空跌停，到中午仍鎖住跌停，且委賣張數擴大到逾5萬張。

旺宏去年多次法說會都被法人問及是否會減資，董事會吳敏求都回應沒有減資計畫，希望努力拚轉虧為盈，讓每股淨值回升到5元與擺脫全額交割股行列；正當盈運將連續三季轉獲利之際，昨董事會決議減資。

旺宏表示，到去年12月31日為止，該公司待彌補虧損達新台幣186.51億元，為彌補虧損與改善財務結構，董事會決議擬依法辦理減資與銷除股本186.51億元，減資比51％，減資後實收股本將為180.69億元。董事會並決議擬辦理現金增資，計畫私募股數不超過7億股。

旺宏成立以來，十多年前也曾因虧損首度減資207.95億元案，減資幅度達41.63％，減資後每股淨值才回到10元以上。這次為第二度減資，減資金額雖較少 一些，幅度卻較大，以彌補累積虧損，讓淨值也能順利回到10元以上並早日恢復信用交易。

旺宏減資案還需提報今年5月26日股東會議決，但消息一出，引發市場投資人紛掛賣單求售，今股價一開盤就跳空跌停到9元，到中午仍鎖住跌停未打開，且委賣張數擴大到逾5萬張。