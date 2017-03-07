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群創賣業成股價 獲利3.17億元

2017-03-07  12:10

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）昨公告處分GIS-KY業成（6456）股票，獲利3.17億元，將挹注群創首季財報，而群創迄今仍持有業成12.19%股份。

業成為鴻海集團旗下觸控面板廠，當初是從群創的觸控貼合事業業分拆獨立而成，群創作為業成大股東，持股成本相當低。

群創昨日公告，從2月20日起至3月6日期間共處分業成2784張股票，平均處分價格為124.94元，總金額3.47億元，處分利益3.17億元，將於首季入帳。

累計群創迄今仍持有業成36716張，持股比例12.19%，群創表示，處分業成股票為充實營運資金。

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  • 群創賣業成股價，獲利3.17億元。（記者陳梅英攝）

    群創賣業成股價，獲利3.17億元。（記者陳梅英攝）

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