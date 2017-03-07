| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》林書豪第四節大爆發 率籃網客場獵熊 經典賽 Live》以色列要命失誤 台灣首度上三壘
 首頁 > 財經

六角去年每股擬配現金股利5元

2017-03-07  12:15

〔記者楊雅民／台北報導〕六角去年全年合併營收為20.94億元，稅後淨利1.52億元，每股稅後盈餘4.82元，董事會通過每股擬配發現金股利5元，其中盈餘分配現金股利每股3.8元，資本公積發放現金每股1.2元。

六角表示，今年將持續展店，「Chatime日出茶太」全球總店家數預估維持兩位數成長，餐食部份將再新增兩個品牌－「探魚」與「大阪王將」，連同「銀座杏子日式豬排」與「段純貞牛肉麵」的展店，整個餐食的版圖除了更加多元完整外，也將實質挹注公司業績的持續成長。

目前評估東協國家的成長力道可望超越整體，台灣、韓國與澳洲也會是重點成長地區；此外，「Zen Q」甜品也將品牌轉型，以「再發號」品牌重新出發，並增加冰品、熱食小吃等新產品，預計於第二季亮相。

餐食部份，今年「銀座杏子日式豬排」與「段純貞牛肉麵」在台灣都有展店計畫，「段純貞牛肉麵」今年計畫再展6家店，且將會從商場店延申至街邊店，六角表示，「段純貞牛肉麵」街邊店將會首度嚐試「前店後廠」模式，為今年跨足海外市場作準備，目前已與多家國外業者洽談加盟代理可能性。

六角餐食品牌今年亦將再新增兩個品牌，包括中國知名烤魚品牌，人氣爆紅的「探魚」，以及自日本引進的「大阪王將」餃子。

六角表示，「探魚」會以街邊店為主，第一家店預計4月在台中商圈開幕，「大阪王將」則會商場店與街邊店並行，且會同步採取直營與開放加盟並進，連同原先「銀座杏子日式豬排」與「段純貞牛肉麵」的展店，整個餐食的版圖除了更加多元完整外，也將實質挹注公司業績的持續成長。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六角 現金 現金股利
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：六角去年每股擬配現金股利5元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.