六角去年每股擬配現金股利5元

2017-03-07 12:15

〔記者楊雅民／台北報導〕六角去年全年合併營收為20.94億元，稅後淨利1.52億元，每股稅後盈餘4.82元，董事會通過每股擬配發現金股利5元，其中盈餘分配現金股利每股3.8元，資本公積發放現金每股1.2元。

六角表示，今年將持續展店，「Chatime日出茶太」全球總店家數預估維持兩位數成長，餐食部份將再新增兩個品牌－「探魚」與「大阪王將」，連同「銀座杏子日式豬排」與「段純貞牛肉麵」的展店，整個餐食的版圖除了更加多元完整外，也將實質挹注公司業績的持續成長。

目前評估東協國家的成長力道可望超越整體，台灣、韓國與澳洲也會是重點成長地區；此外，「Zen Q」甜品也將品牌轉型，以「再發號」品牌重新出發，並增加冰品、熱食小吃等新產品，預計於第二季亮相。

餐食部份，今年「銀座杏子日式豬排」與「段純貞牛肉麵」在台灣都有展店計畫，「段純貞牛肉麵」今年計畫再展6家店，且將會從商場店延申至街邊店，六角表示，「段純貞牛肉麵」街邊店將會首度嚐試「前店後廠」模式，為今年跨足海外市場作準備，目前已與多家國外業者洽談加盟代理可能性。

六角餐食品牌今年亦將再新增兩個品牌，包括中國知名烤魚品牌，人氣爆紅的「探魚」，以及自日本引進的「大阪王將」餃子。

六角表示，「探魚」會以街邊店為主，第一家店預計4月在台中商圈開幕，「大阪王將」則會商場店與街邊店並行，且會同步採取直營與開放加盟並進，連同原先「銀座杏子日式豬排」與「段純貞牛肉麵」的展店，整個餐食的版圖除了更加多元完整外，也將實質挹注公司業績的持續成長。