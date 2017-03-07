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金居本季可望再戰新高 毛利率持續向上

2017-03-07  11:49

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔廠金居（8358）在銅箔供不應求，以及加工費持續上漲，帶動2月合併營收再創歷史新高，月增1.62%，年增64.96%，由於市場需求強勁，金居本季營收可望挑戰單季新高，毛利率因代工費調高，亦有機會優於去年第4季。

金居總經理李思賢分析，因電動車產業快速興起，帶動PCB銅箔需求激增，預計今年產業熱度不減，正面看待未來發展。

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  • 金居在總經理李思賢帶領下，去年轉虧為盈，營運大翻身。（記者卓怡君攝）

    金居在總經理李思賢帶領下，去年轉虧為盈，營運大翻身。（記者卓怡君攝）

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