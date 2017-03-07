中菲行2月營收年增2％

2017-03-07 11:42

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）2月營收11.09億元，較去年同期成長2%，累計1月至2月營收24.16億元，與去年同期相近。

中菲行去年營收157.18億元，年增6.6%。法人指出，在海運運價起來，中菲行今年營收將站上160億元以上，不排除挑戰170億元。