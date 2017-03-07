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遠傳企業雲端用戶破萬 今年目標倍數成長

2017-03-07  11:29

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電（4904）看好中小企業市場，積極推動行動雲端辦公解決方案，遠傳指出，目前雲端用戶數已破萬，預期今年雲端服務業績成長將倍增。

經濟部2016年度中小企業白皮書指出，2015年台灣中小企業家數顯著成長，占全體企業97.69%，創下近年來最高紀錄，遠傳指出，在智慧經濟發展趨勢下，台灣中小企業應以智慧製造提升生產力，以物聯網創新創業。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理李浩正進一步指出，雲端與數位化趨勢席捲全球，如何實現數位轉型與商業模式的創新，將是台灣中小企業提升全球競爭力的關鍵。

看好數位匯流時代商機，遠傳電信近年來率先引進G Suite及微軟Office 365兩大雲端辦公品牌，並在去年加碼推出中小企業「頭家輕鬆配」超值方案，用戶已破萬，在3月起開放企業統編用戶透過全台400家直營門市申辦「頭家輕鬆配」方案，今年拚用戶倍數成長。

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  • （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

    （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

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