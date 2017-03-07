三貝德去年EPS2元 擬配發每股現金0.11元、股票2元

2017-03-07 09:40

〔記者張慧雯／台北報導〕全台最大數位教育廠商三貝德數位文創（8489）公布2016年營收為7.68億元，稅後淨利達0.46億元、每股稅後盈餘（EPS）2元，營收創公司歷史同期新高記錄、年成長率達13.32％；考量公司整體營運資金與資本公積充沛，董事會決議通過擬配發去年每股股利2.11元，包括0.11元現金股利與2元股票股利。

三貝德表示，台灣數位教育在整體教育市場滲透率保持提升趨勢，是公司營收再創新高的主要關鍵，以2016年全年新增全科VIP學員人數達8492人來看，較2015年的7618人呈大幅增加表現。尤其三貝德為積極提升既有數位教育市占率基礎，在去年首度嘗試跨入電子商務行銷布局推出超會考APP，自去年下半年推出以來不但大幅吸引網路免費會員數達15萬人之多，凸顯數位教育趨勢已逐漸受到消費者重視，隨著未來三貝德在國中與高中課程教材內容升級、以及強化雲端後台學習平台系統導入，將有助於未來免費會員轉換率的大幅提升，創造2017年保持強勁成長動能。

展望2017年上半年，三貝德樂觀看待今年在6月升學前的旺季銷售表現。三貝德去年下半年擴大業務團隊至200人以上的編制，並已建置完整電商行銷平台，預期隨著兩大業務引擎的加速啟動，將對整體付費會員帶來更佳的成長表現。目前三貝德已計畫在3月到4月期間推出「贏戰75小時，會考攻略」活動，搭配具有雲端後台大數據分析功能的全新「升學王超會考APP」，深入各年級、各種程度與各個地區的學生，從數位教材中的海量題庫、運用雲端後台數據量化分析，讓家長能夠在10分鐘內找出學生不會的知識點，將有助三貝德整體銷售業績在旺季表現持續再攀新高峰。