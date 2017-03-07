3/7重要財經新聞一覽

2017-03-07 09:31

自由時報財經︰用官僚舊思維做事 中研院士陳良博︰生技業對蔡政府很失望

蔡政府上台近十個月，曾是「宇昌案」當事人之一的中研院院士陳良博坦言，「生技業對蔡政府非常失望」，雖然總統換人，但許多官員仍用幾千年來的中國官僚體系思維在做事，「只知防弊、不知興利」，如果想法不改變，蔡政府要發展生技業，「只是呼口號而已！」

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