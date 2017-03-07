3/7重要財經新聞一覽
自由時報財經︰用官僚舊思維做事 中研院士陳良博︰生技業對蔡政府很失望
蔡政府上台近十個月，曾是「宇昌案」當事人之一的中研院院士陳良博坦言，「生技業對蔡政府非常失望」，雖然總統換人，但許多官員仍用幾千年來的中國官僚體系思維在做事，「只知防弊、不知興利」，如果想法不改變，蔡政府要發展生技業，「只是呼口號而已！」
相關新聞請見：用官僚舊思維做事 中研院士陳良博︰生技業對蔡政府很失望
蘋果日報財經︰彌補186億虧損 旺宏減資51%
截至去年12月31日止，旺宏（2337）待彌補虧損高達186.51億元，昨董事會決議減資，減資比率高達51%。分析師表示，旺宏減資主要在於本身營運情況好轉並開始獲利，對新的籌資計劃有利。旺宏在連虧18季後，自去年第3季轉盈，本季可望連續第3季獲利。
工商時報財經︰我製造業新訂單大增
新增訂單春燕到，中華經濟研究院昨（6）日發布2月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI），其中PMI連續12個月高於50，維持擴張期，2月指數更回升2.4至55.8，主要是因新增訂單指數大幅回升帶動。
中國時報財經︰電子商務卓越獎 長榮3連霸
長榮日前第3度榮獲專業物流資訊管理機構「LOG NET」頒發「電子商務卓越獎」（E-Commerce Excellence Award），由長榮海運總經理李孟傑領獎。該獎表彰長榮全球資訊系統提供電子資料傳輸交換、貨量統計分析及貨櫃動態追蹤等多項功能，方便客戶線上安排托運作業，被LOG NET認為相當完整及正確。
經濟日報財經︰今夏缺電 經部備戰
經濟部預估今年夏季尖峰供電將比去年短缺，為維持穩定供電，經濟部將從供應端、需求端雙管齊下，採行九大措施，包括透過「中盤商計畫」擴大需量競價適用範圍，及大林電廠4號機等部分火力機組延役等。
星島日報財經︰內地十月撤漫遊費 三大電訊股僅微跌
國務院總理李克強周日在政府工作報告中提出，今年網絡提速降費要邁出更大步伐，年內取消手機國內長途和漫遊費，大幅降低中小企業寬頻費，降低國際長途電話費。三家內地電訊昨日便聯同工信部於國務院政策例行吹風會，宣布中移動（941）、中電信（728）和聯通（762）三大運營商，於今年10月1日起，將全面取消手機國內長途漫遊費。
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