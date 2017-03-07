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2月CPI公布 水果漲23.89％、蔬菜大跌37.76％

行政院主計總處上午公布2月消費者物價指數（CPI）較去年同月跌0.04％，但水果續漲23.89％。（記者鄭琪芳攝）

2017-03-07  09:35

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布2月消費者物價指數（CPI）較去年同月跌0.04％，主因去年同月適逢春節比較基數高，加上蔬菜大跌37.76％， 為近88個月最大跌幅，蛋類也跌12.96％；但水果續漲23.89％，外食費也漲1.89％，為近11個月最大漲幅，至於是否受「一例一休」影響還看不出來。

主計總處調查，由於去年2月逢農曆春節，部分服務費用（保母費、旅遊團費、計程車資及理容服務費等）比較基數偏高，與蔬菜、蛋類、家庭用電、通訊費及3C 消費性電子產品價格較上年為低；但水果仍受上年天候因素影響供量而價漲，加上油料費、水費及外食費價格調漲，抵銷部分跌幅。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，外食費漲價原因很多，沒有辦法釐析哪些因素占多少，且今年1至2月外食漲幅較前幾年較低，因為廠商調價行為屬於「階梯式」，不是成本上升馬上調漲，而是累積一定漲幅後再漲，所以1至2月數字還看不太出來「一例一休」影響，但未來幾個月可能反映。

另外，梅家瑗指出，1至2月一般貨運（宅急便等）費用上漲2.69％，漲幅確實比較明顯，高於過去5年同期的1.78％，也高於過去2年的2.61％，但漲幅也不是大很多。

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