業成去年獲利新高 配發4元現金股利
2017-03-07 09:10
〔記者陳梅英／台北報導〕觸控廠GIS-KY業成（6456）去年每股稅後盈餘9.36元，優於市場普遍預期的7-8元水準，公司並通過將配發每股4元現金股利，以昨日收盤價127元計算，現金值利率約3.14%。
此外，業成配合客戶新產品投產，日前甫通過成都廠23.51億元資本支出，昨董事會又通過成都廠以及無錫廠資本支出26.8億元，從今年3月起陸續投資，總計今年資本支出約50.31億元。
觸控面板廠近年遭遇不景氣，業成掛牌以來也於去年第二季首度出現單季虧損，不過下半年在蘋果iPhone的3D觸控模組需求帶動下，第三季順利轉虧為盈，第四季獲利更大幅躍進，去年每股稅後盈餘9.36元，創下掛牌以來新高。
業成董事會並於昨天通過配股案，擬配發4元現金股利，配股率42.73%，這項配股案，將於5月22日舉行的股東常會中討論，而業成今年將全面改選董事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》抗韓頭號功臣 以色列從臉書找來的
- 璞園聽牌 總仔下必勝令
- 品質監測計畫查驗8種藥 最晚6月底公布結果
- 驅逐大使報復
- 環團質疑柳川水源 水利局：未抽地下水
- 真實版《孤兒怨》 難民扮兒童恐嚇收養家庭
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 男人行不行？研究：這血型最能幹...
- 香港特首選舉 張德江：北京有權過問
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
- 新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 偽製降血脂藥冠脂妥 2嫌曾想逃被押
- 大學繁星今放榜 錄取率62.78％創新高
- 司改分組會議通過 大法官可審查個案
- 百貨新櫃登場 獵客各顯魅力
- 〈媽媽的愛心〉為兒子做早餐 超有成就感
- 女人好昂貴！窮青年把母雞操到死
- 揭密！2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
- 高市空氣品質不佳 前鎮4測站達「紅害」
- 花蓮土石流防災志工 增44新血
- 朱國珍／長信
- 國民黨魁選舉不辯論 辦電視政見會
- 「媽祖熱區！」白沙媽7年內駐蹕5次
- 黑幫包裝成政黨對群眾施暴 葉俊榮：嚴辦
- 江城馬蹄聲─泰國南邦
- 上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
- 樹根破壞地磚 竹北衛所砍樹惹議
- 曾子余升格男主角 慘遭脫褲掌摑
- 洪玉芬／黑色大地的吶喊 － 從尼羅河到剛果河
- 花蓮區漁會總幹事 僅剩1人候聘
- 以色列青銅器遺址 發現巨型石板墓
- 荒廢逾20年 岡山鑽石大樓成立管委會
- 女毒品通緝犯吞鑰匙 拚保外就醫？
- 頭份下公園將整修 市民為老樹請命
- 經典賽》以色列捕手恐怖臂力 韓300盜跑者死到有剩（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：業成去年獲利新高 配發4元現金股利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分