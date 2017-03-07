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業成去年獲利新高 配發4元現金股利

2017-03-07  09:10

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控廠GIS-KY業成（6456）去年每股稅後盈餘9.36元，優於市場普遍預期的7-8元水準，公司並通過將配發每股4元現金股利，以昨日收盤價127元計算，現金值利率約3.14%。

此外，業成配合客戶新產品投產，日前甫通過成都廠23.51億元資本支出，昨董事會又通過成都廠以及無錫廠資本支出26.8億元，從今年3月起陸續投資，總計今年資本支出約50.31億元。

觸控面板廠近年遭遇不景氣，業成掛牌以來也於去年第二季首度出現單季虧損，不過下半年在蘋果iPhone的3D觸控模組需求帶動下，第三季順利轉虧為盈，第四季獲利更大幅躍進，去年每股稅後盈餘9.36元，創下掛牌以來新高。

業成董事會並於昨天通過配股案，擬配發4元現金股利，配股率42.73%，這項配股案，將於5月22日舉行的股東常會中討論，而業成今年將全面改選董事。

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  • 業成去年獲利新高，配發4元現金股利 （記者陳梅英攝）

    業成去年獲利新高，配發4元現金股利 （記者陳梅英攝）

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