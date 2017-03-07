台股開盤上漲7.63點 報9690.26點
2017-03-07 09:03
台北股市今天開盤上漲7.63點，漲幅0.08％，報9690.26點，成交金額為8.77億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲7.63點，漲幅0.08％，報9690.26點，成交金額為8.77億元。
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