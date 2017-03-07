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逆襲房市！這3公司逾500億元造鎮大開發

三大建商將在新北市造鎮開發，圖為淡海新市鎮。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-03-07  09:06

〔即時新聞／綜合報導〕房市低迷，很多建商都唉唉叫，但是，上市三大建商明軒、宏璟、宏盛，逆襲市場，預定今年同步在新北市採取造鎮開發，總銷售金額估計逾 500億元。

《工商時報》報導，名軒是麗寶機構集團公司之一，預定在今年開發淡水約 7千坪造鎮，總銷約 160~200億元，開發時程跟淡海輕軌做連動，可望在2019年完工，屆時淡海輕軌也通車啟用。

宏璟建設是日月光集團公司之一，在土城開發百億大案「ASE摩漾廣場」，占地達7,268坪，預定4月就可取得使用執照，第 4季銷售，全案包括5,000多建坪複合式購物商場、2千多坪賣場，以及住宅；總銷逾百億元。

宏盛建設淡水百億大案「海上皇宮」，占地約6,500坪，總銷上看 200億元，可望年中登場銷售，未來淡海輕軌綠山線完通車，有機會再往上拉高售價。

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