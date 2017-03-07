逆襲房市！這3公司逾500億元造鎮大開發
2017-03-07 09:06
三大建商將在新北市造鎮開發，圖為淡海新市鎮。（資料照，記者李雅雯攝）
〔即時新聞／綜合報導〕房市低迷，很多建商都唉唉叫，但是，上市三大建商明軒、宏璟、宏盛，逆襲市場，預定今年同步在新北市採取造鎮開發，總銷售金額估計逾 500億元。
《工商時報》報導，名軒是麗寶機構集團公司之一，預定在今年開發淡水約 7千坪造鎮，總銷約 160~200億元，開發時程跟淡海輕軌做連動，可望在2019年完工，屆時淡海輕軌也通車啟用。
宏璟建設是日月光集團公司之一，在土城開發百億大案「ASE摩漾廣場」，占地達7,268坪，預定4月就可取得使用執照，第 4季銷售，全案包括5,000多建坪複合式購物商場、2千多坪賣場，以及住宅；總銷逾百億元。
宏盛建設淡水百億大案「海上皇宮」，占地約6,500坪，總銷上看 200億元，可望年中登場銷售，未來淡海輕軌綠山線完通車，有機會再往上拉高售價。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》抗韓頭號功臣 以色列從臉書找來的
- 璞園聽牌 總仔下必勝令
- 品質監測計畫查驗8種藥 最晚6月底公布結果
- 驅逐大使報復
- 環團質疑柳川水源 水利局：未抽地下水
- 真實版《孤兒怨》 難民扮兒童恐嚇收養家庭
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 男人行不行？研究：這血型最能幹...
- 香港特首選舉 張德江：北京有權過問
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
- 新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 偽製降血脂藥冠脂妥 2嫌曾想逃被押
- 大學繁星今放榜 錄取率62.78％創新高
- 司改分組會議通過 大法官可審查個案
- 百貨新櫃登場 獵客各顯魅力
- 〈媽媽的愛心〉為兒子做早餐 超有成就感
- 女人好昂貴！窮青年把母雞操到死
- 揭密！2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
- 高市空氣品質不佳 前鎮4測站達「紅害」
- 花蓮土石流防災志工 增44新血
- 朱國珍／長信
- 國民黨魁選舉不辯論 辦電視政見會
- 「媽祖熱區！」白沙媽7年內駐蹕5次
- 黑幫包裝成政黨對群眾施暴 葉俊榮：嚴辦
- 江城馬蹄聲─泰國南邦
- 上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
- 樹根破壞地磚 竹北衛所砍樹惹議
- 曾子余升格男主角 慘遭脫褲掌摑
- 洪玉芬／黑色大地的吶喊 － 從尼羅河到剛果河
- 花蓮區漁會總幹事 僅剩1人候聘
- 以色列青銅器遺址 發現巨型石板墓
- 荒廢逾20年 岡山鑽石大樓成立管委會
- 女毒品通緝犯吞鑰匙 拚保外就醫？
- 頭份下公園將整修 市民為老樹請命
- 經典賽》以色列捕手恐怖臂力 韓300盜跑者死到有剩（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：逆襲房市！這3公司逾500億元造鎮大開發
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分