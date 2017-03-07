降價5000萬賣屋… 他和樓下柯P說掰

2017-03-07 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕房地產景氣還沒好轉，連「市長官邸捷運大戶」也乏人問津？媒體報導，台北市長柯文哲所住的「大安尚御」一共6戶，其中3戶要賣，其中一戶5樓去年終於成交賣出，但和當初開價1.2億相比，大幅降價約5000萬。

《經濟日報》報導，柯文哲住的「大安尚御」，為一層一戶的7樓華廈，柯P住在4樓，1樓為咖啡廳，6和7樓是樓中樓，2010年完工交屋，到了2015年初，包括3、5、6樓都分別委託求售，整棟6戶就有3戶要賣。

報導提到，房仲透露，3戶從2015年頭賣到年底，都沒賣出去，即使賣屋網站寫著「市長官邸捷運大戶」，仍然乏人問津，去年5、6樓的屋主大幅降價，6樓從開價1.66億降到1.3億，5樓也從1.2億降到8688萬元。不過根據實價登錄資料，5樓屋主在去年11月脫手，成交價6988萬元，拆算單價一坪83萬元，比起開價大降約5000萬。房仲表示，「大安尚御」預售成交單價約80多萬，屋主可能小賠或打平出場。