三陽再爆經營權之爭？傳張、吳兩派暗潮汹湧
2017-03-07 07:59
三陽董事長張宏嘉（右）和副董事長吳清源（左）。（資料照，記者楊雅民攝）
〔即時新聞／綜合報導〕老牌汽機車製造廠三陽工業，被爆可能再現經營權之爭，曾經搭檔對戰前掌權黃家的現任董事長張宏嘉、副董吳清源，正出現董座之爭，兩派之間暗潮汹湧。
綜合媒體報導，2014年三陽工業即曾爆發一次經營權之爭，當時被指為市場派的張宏嘉引進地產大亨九鼎建設吳清源，一起把原經營權掌控的黃家踢出三陽，入主三陽，即使吳清源股權超越張宏嘉，還是請張宏嘉當董事長。
吳清源從單大純大股東，2016年副董兼總經理，且把自家妹妹派去三陽大本營之一的越南控財務，也把一兒一女都引進公司，進入銷售及財務部門，《經濟日報》指張宏嘉董座職位坐不穩、「說過只做一任」；《工商時報》指張宏嘉只掌握約3%的三陽股權，必須依靠其他大股東才能掌控公司經營權，而張、吳二人聯盟關係鬆動。
不過，張宏嘉昨天大動作澄清，沒有說過只做一任董事長的話，至於與吳清源的關係則是閉口不提。
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