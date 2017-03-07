德銀增資與投資人獲利 歐股回檔
2017-03-07 03:52
〔中央社〕德國陷困的德意志銀行週末期間公布增資80億歐元（85億美元）計畫，導致歐股今天走低。
同時投資人繼上週飆漲後獲利，也使市場情緒偏空；而上週推升動力在市場期待美國總統川普會有大筆公共支出。
倫敦FTSE 100指數下挫24.14點或0.33%，以7350.12點作收。
法蘭克福DAX 30指數跌68.96點或0.57%，收在11958.40點。
巴黎CAC 40指數跌22.94點或0.46%，收4972.19點。
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