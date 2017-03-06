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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得！

2017-03-06  22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月6日）開獎的第106000019期威力彩，頭獎摃龜；第106000055期今彩539，頭獎1注獨得獎金800萬元，由新北市三峽區文化路93號的億來多投注站開出。

第106000019期威力彩中獎號碼為：第1區「06、07、11、23、25、26」，第2區「04」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共8注獲得，每注可得15萬元；肆獎共35注獲得，每注可得2萬元；伍獎共202注獲得，每注可得4000元；陸獎共1679注獲得，每注可得800元；柒獎共2729注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬4274注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬2069注獲得，每注可得100元；普獎共3萬1077注獲得，每注可得100元。

第106000055期今彩539中獎號碼為「10、11、12、13、28」，頭獎1注獨得，獎金800萬元；貳獎共261注獲得，每注可得2萬元；參獎共7753注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬9649注獲得，每注可獲得50元。

第106000019期38樂合彩中獎號碼為「06、07、11、23、25、26」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共88注中獎，每注可得5750元；二合共2397注中獎，每注可得750元。

第106000055期39樂合彩中獎號碼為「10、11、12、13、28」，四合共9注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4889注中獎，每注可得1125元。

第106000055期3星彩中獎號碼為「479」，正彩共41注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000055期4星彩中獎號碼為「5148」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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