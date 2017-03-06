裕民去年首度虧損 仍配息0.75元

2017-03-06 22:59

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝運輸裕民（2606）去年每股虧損1.03元，創下上市以來首度虧損，但董事會為照顧股東，決議配息0.75元。

裕民指出，帳上有累積盈餘，因此，用法定盈餘公積來照顧股東權益，預計每股配息0.75元。

法人指出，波羅的海乾散貨指數（BDI）自今年2月14日685點，截至最新一日已回升至939點，短短不到1個月波段上漲達254點或約37%，更較去年2月11日歷史低點的290點大漲2.23倍，散裝運輸最壞的狀況可說過去了，今年營運表現可望較去年佳。

慧洋-KY （2637）之前表示，散裝航運已脫離谷底，農曆年後運價雖然下跌，期貨市場日租卻是節節高升，加上中國與印度等對基礎建設與原物料需求，另外，國際船舶環保及安全法規的新規定，勢必讓部分船東退出市場，且新造船訂單持續創新低，以及船東拆卸老舊船意願增加，市場供需秩序可望趨近平衡。

除慧洋對今年營運提出看法外，新興（2605）預計本月底召開法說會，裕民也在評估法說會日期，屆時，2家公司對散裝景氣看法，勢必成為法人關注的焦點。