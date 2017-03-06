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美律二月營收年增184％

2017-03-06  20:47

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美律實業（2439）公司02月份自行結算合併營收為NTD12.27億，比去年同期增加184.12%。

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標題：美律二月營收年增184％


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