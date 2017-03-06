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雙鴻今年每股配3.5元 加碼台商手工具機零件商

2017-03-06  20:48

〔記者陳柔蓁／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）董事會決議，今年每股配發3.5元現金股利（每千股配發3500元），總計配發2.78億元；股東會將在6月8日召開，並加碼台商在中國的電子產品相關壓鑄零組件廠Pro Jump CO., LTD.，該投資案將送件投審會核准，預計第二季知道結果。

雙鴻這次對Pro Jump加碼上限165萬美元（約5115萬台幣）。Pro Jump是手工具機零件商，部分散熱產品供應雙鴻，雙鴻看好該公司在手工具機零件產業能夠穩定成長，投資該公司並有利分散獲利風險，但還沒有對雙鴻貢獻獲利。

雙鴻轉向高毛利的產品結構調整有成，去年合併營收65.07億元，年增幅度高達38.8%，稅後淨利6.2億元，每股稅後盈餘8.36元。產品組合中3C的散熱穩定成長，電競類佔營收25%，需求延續至今年，並發展熱導管搭上行動載具輕薄化趨勢，去年第四季起切入白牌伺服器，逐漸隨企業雲端運算需求擴張放量，車用散熱產品在與大廠合作認證階段。展望未來，公司有信心今年比明年好。

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  • 散熱大廠雙鴻（3324）董事會決議，今年每股配發3.5元現金股利（每千股配發3500元），總計配發2.78億元。（圖翻攝雙鴻官網）

    散熱大廠雙鴻（3324）董事會決議，今年每股配發3.5元現金股利（每千股配發3500元），總計配發2.78億元。（圖翻攝雙鴻官網）

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