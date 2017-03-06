中國銀行體系規模超歐 凸顯經濟太依賴銀行融資
中國銀行體系的資產規模已超越歐元區，成為全球最大，這個現象顯示中國對全球金融的影響例增加，也凸顯自全球金融海嘯以來，中國高度依賴舉債來拉動成長。（彭博）
〔記者盧永山／台北報導〕根據英國「金融時報」分析，中國銀行體系的資產規模已超越歐元區，成為全球最大，這個跡象顯示中國對全球金融的影響力增加，也凸顯自2008年全球金融海嘯以來，中國高度依賴舉債來拉動成長，如今已面臨產能過剩和債台高築的後遺症。
儘管中國的國內生產總值（GDP）在2011年依市場匯率計算已超越歐盟，其銀行體系直到2016年底才超越後者，這個落後反映中國的「金融深化」已有所進展。自2008年以來，隨著中國政府推出積極的貨幣和財政刺激措施，以緩衝全球金融海嘯的衝擊，銀行放款出現不尋常的大幅增加，推動了金融深化的過程。
前國際貨幣基金（IMF）中國區主管、康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示：「中國銀行體系的規模龐大，與其說是一件值得慶祝的事情，不如說是一個跡象，顯示經濟過度依賴由銀行融資的投資，資源配置效率低落，而且可能面臨巨大的信用風險。」
截至2016年年底，中國銀行業的總資產規模已達33兆美元，歐元區為31兆美元，美國為16兆美元，日本為7兆美元。中國銀行體系的價值是其GDP的逾3.11倍，歐元區則為2.8倍。
原先全球領袖和經濟學家稱讚中國的刺激措施，認為在已開發國家經濟陷入深深衰退之際，這些刺激措施協助穩定了全球成長。然而，這些刺激措施如今被視為導致了中國大量的浪費投資、工業產能過剩和危險的債務水平。
中國財長肖捷在中國第12屆全國人大5次會議上就坦承，中國有些地方政府債台高築，已經到了捉襟見肘的地步，甚至連每日運作所需的預算都不夠。中國銀監會的各分支機構也已要求股份制銀行評估流動性和信用風險，預防金融危機爆發。
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