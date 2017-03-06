| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
永康資源回收場大火 消防隊全力灌救中 又是酒駕！ 紅燈亂撞傷10多人 還謊稱剎車失靈
 首頁 > 財經

國發會匡3000萬預算 助15縣市用設計「再生」

2017-03-06  19:50

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會以離島金門及藍色經濟示範案的東港做為示範點，將在一年內匡列3000萬元，補助15縣市，推動「設計翻轉、地方創生」計劃，盼望透過改造場所、設計、美食、藝術或文化等多元化的方式，進行「地方再生」，發展觀光與地方產業，進一步提供更多元就業機會，使地方能留住人才。

國發會國土處處長郭翡玉指出，「設計翻轉、地方創生」計劃將從3月8日啟動，國發會在此之前已先選定金門與東港2地區做為示範點，於今年1月與當地文史團體與地方政府合作，盤點這2個地方獨特的「人、地、產」，比如東港特色有黑鮪魚、東津米、雙糕潤還有東隆宮、王船廠；金門除了各界熟知的炮台外還有許多別具風味的「老街」，金門人又稱街路（ㄍㄨㄟ ㄌㄡ）等。

國發會委託藝術家、設計師將這些地方特色化為設計元素，設計出專屬的符碼或圖騰，並將授權地方各領域如產品包裝或是交通站牌等廣為運用，甚至可進一步發展出在地的品牌形象。

郭翡玉指出，過去政府為發展地方產業與經濟，通常都是從交通建設或是開發工業區等硬體著手，對於地方的文化以及產業活化較少琢磨，此次為了均衡城鄉發展，並參考日本瀨戶內海以及越後妻的發展經驗，推動「設計翻轉、地方創生」理念，希望透過設計翻轉地方，由地方自發性思考，帶動產業發展及地方文化提升，展現在地美景美學並塑造地方特色，使地方留住人才，人才深耕地方，形成正向循環，達成兼具文化傳承及產業活絡等多重效益。

國發會去年底已經接受地方政府提案，目前共核可15各縣市，每縣市最多可獲得200萬補助，總經費約2980萬元，協助其辦理地方創生計劃。

廣告
  • 國發會以東港作為示範，找出當地特色作為設計元素，建立具有東港特色的圖騰，將授權地方應用在各領域。（記者陳梅英攝）

    國發會以東港作為示範，找出當地特色作為設計元素，建立具有東港特色的圖騰，將授權地方應用在各領域。（記者陳梅英攝）

  • 國發會以東港作為示範，找出當地特色作為設計元素，建立具有東港特色的圖騰，將授權地方應用在各領域。（記者陳梅英攝）

    國發會以東港作為示範，找出當地特色作為設計元素，建立具有東港特色的圖騰，將授權地方應用在各領域。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國發會 地方 地方產業 設計 預算
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：國發會匡3000萬預算 助15縣市用設計「再生」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.