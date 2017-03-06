國發會匡3000萬預算 助15縣市用設計「再生」
2017-03-06 19:50
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會以離島金門及藍色經濟示範案的東港做為示範點，將在一年內匡列3000萬元，補助15縣市，推動「設計翻轉、地方創生」計劃，盼望透過改造場所、設計、美食、藝術或文化等多元化的方式，進行「地方再生」，發展觀光與地方產業，進一步提供更多元就業機會，使地方能留住人才。
國發會國土處處長郭翡玉指出，「設計翻轉、地方創生」計劃將從3月8日啟動，國發會在此之前已先選定金門與東港2地區做為示範點，於今年1月與當地文史團體與地方政府合作，盤點這2個地方獨特的「人、地、產」，比如東港特色有黑鮪魚、東津米、雙糕潤還有東隆宮、王船廠；金門除了各界熟知的炮台外還有許多別具風味的「老街」，金門人又稱街路（ㄍㄨㄟ ㄌㄡ）等。
國發會委託藝術家、設計師將這些地方特色化為設計元素，設計出專屬的符碼或圖騰，並將授權地方各領域如產品包裝或是交通站牌等廣為運用，甚至可進一步發展出在地的品牌形象。
郭翡玉指出，過去政府為發展地方產業與經濟，通常都是從交通建設或是開發工業區等硬體著手，對於地方的文化以及產業活化較少琢磨，此次為了均衡城鄉發展，並參考日本瀨戶內海以及越後妻的發展經驗，推動「設計翻轉、地方創生」理念，希望透過設計翻轉地方，由地方自發性思考，帶動產業發展及地方文化提升，展現在地美景美學並塑造地方特色，使地方留住人才，人才深耕地方，形成正向循環，達成兼具文化傳承及產業活絡等多重效益。
國發會去年底已經接受地方政府提案，目前共核可15各縣市，每縣市最多可獲得200萬補助，總經費約2980萬元，協助其辦理地方創生計劃。
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